Ayasofya'da bale müdürün başına iş açtı

Leyla Alaton'un, Ayasofya'da bale figürü sergileyen kadın paylaşımı tartışılmaya devam edilirken, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Ayasofya'daki dans gösterisi ile ilgili olarak Müze yönetimi hakkında bir suç duyurusunda bulundu.

Oda TV'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunu, derneğin başkanı Muhammed Gömük yaptı. Suç duyurusunda, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'Görevi kötüye kullanma', 'Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma' gibi nedenler gösterildi.

‘SAYGISIZLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Suç duyurusunda, Ayasofya'daki dans gösterisine sessiz kalınmasının infial yarattığı iddia edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Dört minaresi bulunan, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinin nişanesi olarak camiye çevrilen, şimdilerde müze olduğu iddia edilse de İslam aleminin göz bebeği olan bir mabede gece yarısı 150 kişilik bir güruhun dalmasına izin verilmesi ve dans olduğu iddia edilen ve hiçbir dini ve turistik değeri olmadığı gibi inanca da saygısızlıktan başka bir şey ifade etmeyen saçma sapan hareketlerin bir kadın tarafından sergilenmesine sessiz kalınmış olması, müdahale edilmemesi, göz yumulması halkta infial meydana gelmiştir."