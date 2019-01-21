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Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model: Tehlikeyi seviyorum

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Geçen aylarda Türkiye'ye gelip Eminönü, Ayasofya, Kapadokya ve İstanbul Boğazı gibi noktalarda çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen, Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak verdiği pozu nasıl çektiklerini anlattı.
Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model: Tehlikeyi seviyorum

Türkiye'nin yanı sıra Vatikan, İsrail, ve Mısır'daki kutsal ve tarihi mekanlarda da çıplak pozlar veren Papen, Central European News'e verdiği röportajda "Ayasofya'daki fotoğraf çekimi için bir planımız yoktu. Orası her zaman çok kalabalık oluyor. Girişte uzun kuyrukta bekledik ve içeri girdiğimizde çekim yaptık" dedi.

Papen ayrıca, güvenlik kamerasını izleyen bir görevlinin kendilerini yakaladığını söylerken, "Orada her santimetre izleniyor. Rehberli tura katıldık ve gruptaki herkes rehberi dinlerken yapının girişinde çıplak poz verdim" şeklinde konuştu.

Ertesi gün tekrar Ayasofya'ya gittiklerini söyleyen Papen, "İlk gün yaptığımız çekimleri beğenmedik ve bu sebeple ertesi gün tekrar gittik" ifadelerini kullandı.

Marisa, kendisinin ve fotoğrafçısı Jesse Walker'ın 'bu tür heyecanları sevdiğini' vurgulayarak "Tehlikeyi seviyoruz" dedi. 

Papel'ın çeşitli tarihi ve kutsal mekanlarda verdiği pozlar özellikle sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından eleştirilmişti. 

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Papel ve Walker, Vatikan'da yaptıkları fotoğraf çekimi sırasında gözaltına alınmış, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

İkili daha sonra Mısır'da bir tapınakta fotoğraf çekimi yaparken gözaltına alınarak geceyi hücrede geçirmişti.

Papel'in fotoğrafları şuan FXCKRLGN isimli sergi kapsamında 70 euro ile 20 bin euro arasında bir fiyata satılıyor.

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