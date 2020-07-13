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Ayasofya'ya namaz turu: 235 lira

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Tosya Ekşioğlu firmasının müze statüsü iptal edilen ve ibadete açılan Ayasofya'da ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz için 235 liralık tur düzenleyeceğini duyurduğu ilan tartışmaya neden oldu
Ayasofya'ya namaz turu: 235 lira

Sosyal medyadan kapı, mobilya ve hırdavat malzemeleri satışlarının yapıldığı Tosya Ekşioğlu adlı firmanın 24 Temmuz’da açılacak Ayasofya için 235 liraya tur düzenlediğine dair bir ilan paylaşıldı.

T24’ün haberine göre; konuyla ilgili ulaştığı ismini vermeyen firma yetkilisi, öyle bir ilanın olmadığını ilanı kaldırdıklarını söyledi. Olmayan bir ilanın kaldırılamayacağı sorusu üzerine firma yetkilisi, “Ben size öyle bir ilan var demedim. İlan kaldırıldı” dedi.

Kaldırıldığı açıklanan ilanda “24 Temmuz 2020 Ayasofya Camii Cuma Namazı Programı; kişi başı 235 lira” bilgisi yer aldı.

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