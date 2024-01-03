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Ayça Alav cinayeti... İşte mahkemeden yeni detaylar

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Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho, Pakistanlı Sadam Hussain yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ayça Alav cinayeti... İşte mahkemeden yeni detaylar

Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede olayla ilgili detayları aktardı. Polis, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarıyla bağlantılı tutuklandıklarını söyledi.  Polis,  Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi.  Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.  Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Kamerunlu  Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Pakistanlı  Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi. Polis Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50,  Sadam Hussain’in ise 100 euro altığını açıkladı. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma kapsamında 14 kişiden ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı. Polis, incelenen kamera görüntüsünde Saddam Hüseyin ile katil zanlılarının görüntülerinin tespit edildiğini, Hüseyin’in bu konuyla ilgili ifade verdiğini açıkladı. Polis, Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun evinde yapılan aramada aranan şahıslara ait eşyalar, valizlerin ve bir miktar paranın emare alındığını açıkladı.

Polis, alınacak başka ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntülerinin olduğunu dile getirdi.  Polis, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Saddam Hüseyin’in avukatı, müvekkilini Rum kesiminden arayan bir şahsın katil zanlılarının taksi ile Güney Kıbrıs’a götürmesini istediğini ifade ederek, “Bu konuyu biliyor musunuz” diye sordu. Polis, soru üzerine zanlının böyle bir beyanda bulunduğunu açıkladı.  Leonel Wouobeng Dongho’nun avukatı ise müvekkilenin cinayetle alakası olduğuna dair bir kanıt bulunup bulunmadığını sordu. Polis, böyle bir tespitte bulunmadıklarını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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