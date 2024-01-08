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Ayça Alav cinayeti... Zanlılar Cezaevi'ne gönderildi...

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Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho, Pakistanlı Sadam Hussain teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ayça Alav cinayeti... Zanlılar Cezaevi'ne gönderildi...

Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede olayla ilgili detayları aktardı. Polis, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarıyla bağlantılı tutuklandıklarını söyledi.  Polis,  Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi.  Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.  Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Kamerunlu  Franck Leonel Wouobeng Dongho’bub organizesi  ve Pakistanlı  Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi. Polis Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50,  Sadam Hussain’in se 100 euro altığını açıkladı.  Polis, Husein’in katil zanlılarını Franck’ın evinden aldığını belirtti. Polis, zanlıların telefonlarında yapılan incelemede her ikisinin de katil zanlılarının Güney Kıbrıs’a kaçmasıyla ilgili Rum kesimindeki Kamerunlu bir şahısla görüşme yapıklarını tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen insan kaçakçılığı suçunu kabul ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Polis, Franck’ın 30 Kasım 2023 tarihinden beri 40 gün ülkede izinsiz kaldığını söyledi. Polis, Husein’in de çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirtti. Polis, insan kaçakçılığı suçunu işleyen zanlıların yargılamadan çok kolay kaçabileceğini ifade ederek,  bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların işlediği insan kaçakçılığı suçunun 5 yıl hapis öngördüğünü belirterek, zanlıların bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmelerini talep etti.

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