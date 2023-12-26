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Ayça Alav cinayeti... Zanlılar yeniden mahkemede... İşte detaylar...

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Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Kamerunlu Franck Leonel Wouobeng Dongho, Pakistanlı Sadam Hussain yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Ayça Alav cinayeti... Zanlılar yeniden mahkemede... İşte detaylar...

Müfettiş Hüseyin Zaifer, mahkemede olayla ilgili detayları aktardı.

Polis, zanlıların taammüden adam öldürme ve soygun suçlarıyla bağlantılı tutuklandıklarını söyledi.  

Polis,  Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, ağzına koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. 

Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, tespit edilemeyen miktarda döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, olay yerinden ayrılan katil zanlılarının Kamerunlu  Franck Leonel Wouobeng Dongho ve Pakistanlı  Sadam Hussain’in yardımı ile Güney Kıbrıs’a kaçmak için Ercan Havaalanı yoluna gittiklerini söyledi. Polis Franck Leonel Wouobeng Dongho’nun 50,  Sadam Hussain’in se 100 euro altığını açıkladı.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, Saddam Hüseyin’in gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis, 23 Aralık 2023 tarihinde Alav’a otopsi yapıldığını, ölüm nedeninin ağız burun kapaması, asfiski ve boyunda bası olduğunun tespit edildiğini belirtti.

 Polis, soruşturma kapsamında birçok kişinin sorgulandığını, 10 kişiden ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı. Polis, alınacak başka ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntülerinin olduğunu dile getirdi. 

Polis, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Dongho’nun avukatı, zanlının hücre koşullarından ve yemeklerden şikayetçi olduğunu, koşulların insani olmadığını söylediğini aktardı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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