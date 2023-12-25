  • BIST 7282.43
  • Altın 1928.691
  • Dolar 29.2128
  • Euro 32.0723
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!

» »
Lefkoşa’da öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklanan Nijeryalı Ushe Ronny Katsuwa’nın ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emine Çıkan olguları aktardı.  Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen "Taammüden Adam Öldürme, Soygun" meselesi ile ilgili soruşturma maksatlı Adli Şubeye celp edilen Ushe Ronny Katsuwa ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek, suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının cinayetle bağı olup olmadığına, KKTC'de izinsiz ikamet ettiği süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldığına ve herhangi bir suç işleyip işlemediğine yönelik soruşturma yapılacağını açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini kaydederek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: Kaymaklı yeni geçiş kapısı olabilecek bir bölge24 Aralık 2023 Pazar 15:06
  • 9 Metre yüksekten düştü!24 Aralık 2023 Pazar 10:41
  • Lefkoşa’da Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan zanlılar, 3 gün tutuklu kalacak24 Aralık 2023 Pazar 09:30
  • Lefkoşa'da cinayet... İki kişi tutuklandı23 Aralık 2023 Cumartesi 11:32
  • Ortaköy'de feci kaza... Polis, detayları açıkladı!22 Aralık 2023 Cuma 12:04
  • Lefkoşa çevre yolunda TIR devrildi, yaralılar var!21 Aralık 2023 Perşembe 08:31
  • Lefkoşa'da Motosiklet Çarpışması Sonucu Yaralanan Yahya GÖV Tedavi Altında19 Aralık 2023 Salı 15:44
  • Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde Motosiklet ile Araç Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralı19 Aralık 2023 Salı 15:36
  • Park halindeki karavanı çalıp sattılar!18 Aralık 2023 Pazartesi 15:32
  • 500 Euro'ya aldığı sahte pasaportla Belgrad'a gitmeye çalıştı!18 Aralık 2023 Pazartesi 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti