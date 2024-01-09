Ayça Alav’ın cinayet zanlıları tutuklandı!

Lefkoşa’da iş yeri içerisinde öldürülen 45 yaşındaki Ayça Alav cinayetiyle ilgili aranan 32 yaşındaki B.G.K. ve 32 yaşındaki V.S.M.T., polisin düzenlediği operasyonla tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar bugün saat 09.30'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
Lefkoşa’da, 22 Aralık 2023 tarihinde, 45 yaşındaki Ayça Alav'ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili olarak zanlı olarak aranmakta olan 32 yaşındaki B.G.K. ve 32 yaşındaki V.S.M.T., gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklandı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Zanlılar bugün saat 09.30'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
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