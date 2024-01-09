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Ayça Alav'ın cinayet zanlıları yakalandı... Tatar'dan Polise teşekkür...

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da iş yeri içerisinde öldürülen Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını yakalayan polis teşkilatını kutladı. Tatar ayrıca, Ayça Alav’ın eşi Eren Alav’a ve ailesine sabır diledi.
Ayça Alav'ın cinayet zanlıları yakalandı... Tatar'dan Polise teşekkür...

Girne'deki Alav Döviz Bürosu'nun deposu olarak kullanılan Lefkoşa'daki HİT BİT isimli iş yerinde, 22 Aralık 2023 tarihinde öldürülen 45 yaşındaki Ayça Alav'ın cinayet zanlıları, dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını yakalayan polis teşkilatını kutladı. Tatar yaptığı açıklamada, Ayça Alav’ın eşi Eren Alav’a ve ailesine de sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle: 

“Ayça Alav’ın katillerinin yakalandığını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Polis Teşkilatımızı kutlarım. Eren Alav ve ailesine sabırlar dilerim.”

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