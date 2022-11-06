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Aycan Volkan Kayalar’ın Vefatının 2’nci Yıl Dönümünde Fidan Dikildi

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Aycan Volkan Kayalar’ın Vefatının 2’nci Yıl Dönümünde Fidan Dikildi
Aycan Volkan Kayalar’ın Vefatının 2’nci Yıl Dönümünde Fidan Dikildi

Aycan Volkan Kayalar, vefatının 2’nci yıl dönümünde ilk öğretmenliğe başladığı ve aynı zamanda köyü olan Hisarköy’de anıldı. Köydeki eski okul binasına “Aycan Volkan Kültür Evi” adı verildi.

Aycan Volkan Kayalar’ın ilk öğrencileri tarafından düzenlenen anma etkinliğine Kayalar’ın ailesi, arkadaşları, öğrencileri, köylüleri ve sevenleri katıldı.

Kayalar’ın kabri başındaki törenle başlayan anma etkinliği, “Anı Ormanı” oluşturmak için fidan dikimi yapılmasıyla devam etti.

Etkinlikte, Lapta Belediyesi’nin katkılarıyla bakımdan geçirilen eski okul binasının “Aycan Volkan Kültür Evi” olarak açılışı da yapıldı.

Ayrıca Aycan Volkan Kayalar’ın eşi Hilmi Kayalar’ın, Kültür Evi’ne hediye ettiği bilgisayar ve projeksiyon cihazıyla “Aycan Öğretmen Kalbimizde” isimli video gösterimi yapıldı.

Etkinlikte, 1960’tan, okulun kapandığı 1994 yılına kadarki süre içerisinde okula hizmet vermiş öğretmenler de anıldı.

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