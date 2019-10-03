Dünyanın önde gelen denizcilik ve dağcılık etkinliklerinden The Yacht Week ve The Ski Week'in organizatörleri yeni açtıkları, "Resmi İçerik Yaratıcısı" pozisyonu için iki kişi aradıklarını duyurdu. Pozisyona seçilecek insanların 2020 yılı boyunca hiç para harcamadan dünyayı gezeceği açıklandı.

The Yacht Week ve The Ski Week, ayda yaklaşık 9 bin liraya denk gelen maaş ile dünyayı gezecek 2 kişi aradığını duyurdu.