Ay'da bira üretme deneyi yapılacak

Ay'da ileride kurulabilecek üste mantarların ve diğer mikropların davranışlarının araştırılmasına ışık tutacak

Lunar Xprize adıyla 10 yıl önce açılan yarışmanın önemli etaplarından biri daha geride kaldı. Jüri üyeleri, bu yıl içinde ay taşıtlarını Ay'a götürebilecek ilk 5 takımı duyurdu. Bu takımlardan bir Ay'da bira üretmeyi planlıyor.

XPrize Vakfı ve Google'ın tüm yarışmacıların sunumlarından etkilendiklerini aktaran proje yöneticisi Chanda Gonzales Mowrer 1 milyon dolarlık Çeşitlilik Ödülleri‘ni tüm takımların arasında paylaştırmaya karar verdiklerini aktardı.

ABD'den Moon Express, İsrail'den SpaceIL, Hindistan'dan Team Indus, Japonya'dan HAKUTO ve Synergy Moon adlı girişimlerin 31 Aralık 2017'ye kadar uzay araçlarını fırlatmaları bekleniyor.

Google ile XPrize Vakfı, özel girişimlerin uzayı ve gezegenleri araştırmalarının yaygınlaştırılması amacıyla 2007'de başlatılan yarışmada yeni ay taşıtı projelerini geliştirebilecek ve taşıtları Ay'a indirme projesi sunacak kişilere ya da özel şirketlere 30 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

Büyük ödül için gerekli koşullar sadece Ay yüzeyine inmek ile de sınırlı değil.

Araçların aynı zamanda Ay yüzeyine iniş yaptıktan sonra en az 500 metre hareket etmesi ve dünyaya görüntü yollamaları isteniyor.

Uzay araçlarını fırlatılma işlemleri ise yine farklı girişimler tarafından yapılacak.

Hindistan ekibi ayda bira yapmayı deneyecek

Hindistan Uzay Ajansı'nın roketine yolculuk için konuk olacak Team Indus girişiminin ECA adlı ay taşıtı bilimsel açıdan olağandışı bir araç olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

Space.com'a göre ECA taşıtı, Ay'da ileride kurulabilecek üste mantarların ve diğer mikropların davranışlarının araştırılmasına ışık tutacak. Team Indus Ay'da bira mayası yetiştirme deneyini de gerçekleştirmeyi planlıyor.