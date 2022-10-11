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Ay’da bitki yetiştirmek için kollar sıvandı

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Avustralyalı bilim insanları İsrailli uzay bilimcilerle birlikte 2025 yılına kadar ayda bitki yetiştirmeyi planlıyor.
Ay’da bitki yetiştirmek için kollar sıvandı

Queensland Teknoloji Üniversitesi’nden bitki biyoloğu Brett Williams, tohumların özel bir İsrail’e ait Beresheet 2 uzay aracı tarafından taşınacağını söyledi. Bitkiler, Ay’a indikten sonra kapalı bir odanın içinde sulanacak, çimlenecek ve büyümeleri izlenecek.

 

Bitkilerin olağanüstü koşullarla nasıl başa çıktığına ve ne kadar hızlı çimlendiğine bakılarak seçileceğini belirten yetkililer muhtemel bir seçeneğin, uyku halinde su olmadan hayatta kalabilen Avustralya ‘diriliş otu’ (Sporobolus Stapfianus) olduğunu söylüyor.

Beresheet 1 görevi ayda, 4 Nisan 2019. Görsel: SpaceIL

Lunaria One’ın Avustralya Ay Deneyi Bahçe Bitkilerini Teşvik Etme (ALEPH) projesi, akademi, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, mühendis, biyolog ve eğitimcileri bir araya getirirken; Baresheet 2 görevinin yürütücüsü SpaceIL, uzay mekiğini 2024’ün ilk yarısında aya fırlatmayı planlıyor.

 

Ay’da yaşamı başlatmak için bir adım

Araştırmacılar, projenin Ay’da insan yaşamının kurulması için çok önemli olan gıda, ilaç ve oksijen üretimine yönelik bitki yetiştirme adımı olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın iklim değişikliğinin neden olduğu gıda güvenliği korkularıyla da ilgili olduğunu söyleyen Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden Caitlin Byrt, “Ay’da bitki yetiştirmek için bir sistem oluşturabilirseniz, dünyadaki en zorlu ortamlardan bazılarında yiyecek yetiştirmek için de bir sistem oluşturabilirsiniz” dedi.

Uzay keşfinin herkes için olduğunu belirten Lunaria One’ın direktörü Lauren Fell, “Dünya’nın ötesindeki alemlerde yalnızca otonom ve uzaktan kumandalı makinelerin yaşadığı bir gelecek istemiyoruz. Bunun anahtarı, insanları dahil etmek ve oraya nasıl gideceğimiz konusunda onlara söz hakkı vermek” dedi.

 

İlk kez Çin denemişti

Ay’da ilk bitki üretme denemesi Çin Ulusal Uzay İdaresi’in Chang’e-4 uzay aracıyla 2019 yılında Ay’a götürülen pamuk tohumlarıyla yapılmış ve bazı bitkiler filiz vermişti.

Çin Ay Keşif Programı’nın Ay’da bitki üretme denemesi, Ekim 2019. Fotoğraf: CNEP

Çin Ulusal Uzay İdaresi, pamuk bitkisinin bulunduğu küçük teneke içerisinde patates ve maya yetiştirmeye çalışmış hatta yumurtalar içerisinden meyve sineği elde etmeyi denemişti. Denenen bitkilerin ve canlıların hiçbiri hayatta kalamadı ancak basınçlı biyolojik alanın zaman içerisindeki değişimi gözlemlemek için çalışmalar bir süre devam ettirildi.

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