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Ayda en az 13 bin 500 liraya, Maldivler’de rüya gibi bir adada çalışacak eleman arıyorlar

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Hint Okyanusu'nda bulunan Kunfunadhoo adası, ayda en az 13 bin 500 TL'ye çalışacak yeni bir kitapçı arayışına girdiğini duyurdu.
Ayda en az 13 bin 500 liraya, Maldivler’de rüya gibi bir adada çalışacak eleman arıyorlar

Maldivler’deki lüks bir adada yalınayak kumlar üzerinde çalışmak ister misiniz? Hem de konaklama ve yemek masraflarınız karşılanacak ayda bir de üstüne en az 750 dolar yani yaklaşık 13 bin 500 lira kazanacaksınız…

Çoğu kişinin rüyalarını süsleyecek bu iş için arayış başladı. Hint Okyanusu’ndaki Kunfunadhoo adasında yaşayan Alex McQueen, adaya gelen misafirlere kitap satmak üzere, bir yıllık sözleşmeyle işe alacağı yeni bir kitap tutkunu eleman aradığını açıkladı.

Oldukça zengin ve ünlü konukları ağırlayan adada ise tek bir kural var: O da ayakkabı giymemek. Bunun dışında tatilcilerin elektronik cihazlardan ve haberlerden uzak kalması için de tüm şartlar zorlanıyor….

‘AYAKKABI YOK, ELEKTRONİK CİHAZ YOK, HABER YOK’

Adaya alınacak yeni kitapçı, ekim ayından itibaren kitabevini günbegün işleterek muhasebe ve stok yönetimi gibi işlerden sorumlu olacak.

Oteller, tatil köyleri, mağazalar için kitap koleksiyonları düzenleyen İngiltere merkezli bir şirket olan Ultimate Library’nin satış müdürü McQueen, “Başvuru sahibi orada bir başına olacak, bu nedenle neredeyse her şeyi bizzat yürütecek. Adanın olayı şudur: Ayakkabı yok, haber yok. Olabildiğince insanları kendileriyle ve dünyayla bağ kurmaya teşvik ediyorlar.” dedi.

İngiltere merkezli the Observer’de yer alan habere göre, işe alınan kişinin konaklama ve yemeği McQueen’in şirketi tarafından karşılanacak. Adaya alınacak yeni kitapçının spor salonuna, spaya ve su sporlarına erişimi olacak. Ayrıca personellere ait özel plajdan da yararlanabilecek.

AYLIK MAAŞ EN AZ 13 BİN 500 TL

McQueen, maaşın ayda 750 dolar yani yaklaşık 13 bin 500 TL olduğunu açıklarken, bahşiş ve ekstra hizmet ücretleri ile bu miktarın daha da artabileceğini vurguladı.

Kısa süre önce orada kitapçı olarak altı aylık bir sözleşmesi biten 27 yaşındaki Georgie Polhill, herkesin hayalindeki rüya işle ilgili, karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin hayatın yavaş temposuna alışmak olduğunu söyledi. Polhill, “Eğer çok fazla mücadele vermeye ve işleri halletmek için herkesi zorlamaya çalışırsanız kesinlikle küplere binersiniz. Geri döndüğümde çok farklı bir kişi oldum. Tamamen yeni bir kültür öğrendim. Ömür boyu sürdüreceğim arkadaşlıklar kurdum.” dedi.

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