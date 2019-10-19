  • BIST 98.415
  • Altın 277,449
  • Dolar 5,7824
  • Euro 6,4409
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ayda en az 21 kez mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri gelişme olasılığının üçte bir oranında azaldığı ortaya çıktı

» »
ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Ünitersitesi'nden bilim insanları, ayda en az 21 kez mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri gelişme olasılığının üçte bir oranında azaldığını ortaya koydu.
Ayda en az 21 kez mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri gelişme olasılığının üçte bir oranında azaldığı ortaya çıktı

Hakemli dergi ‘European Urology’de yayınlanan araştırma tam 18 yıl sürdü. Bu süreçte 32 bin erkekle anket yapıldı.

Erkeklerin kaç kez seks ya da mastürbasyon yaptıklarına ilişkin soruya verdikleri yanıtlar, araştırma grubundaki prostat kanseri vakalarıyla ilişkilendirildi.

Profesör Jennifer R. Rider liderliğindeki araştırma ekibi, haftada en az beş kez mastürbasyon yapan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin büyük oranda azaldığına dair çok güçlü kanıt elde etti.

Prostat kanseri oldukça ciddi bir hastalık. Dünya genelinde her yıl 1.1 milyon prostat kanseri teşhisi koyuluyor.

Sadece bu yıl 300 bin erkek prostat kanseri sonucu hayatını kaybetti.

Prostat kanseri riski 65 yaş üstü erkeklerde dramatik şekilde artıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de elektronik sigara kaynaklı ölümlerin sayısı 31'e çıktı19 Ekim 2019 Cumartesi 10:11
  • Sağlık Bakanlığı ile İntergaz iş birliğinde, Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi17 Ekim 2019 Perşembe 13:55
  • Vücutta yaşlanma belirtisi gösteren ilk bölgelere dikkat önlemini alabilirsiniz!16 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
  • Meme Kanseri Olan Kadınlar da Anne Olabilir16 Ekim 2019 Çarşamba 21:39
  • Her 4 kişiden biri yaşamlarının bir döneminde ruhsal rahatsızlık geçirme riskiyle karşı karşıya16 Ekim 2019 Çarşamba 20:14
  • 'Obezite depresyonu tetikleyebiliyor'16 Ekim 2019 Çarşamba 20:12
  • 'Elektronik sigara, sigara endüstrisinin kurnazca yaklaşımıdır'16 Ekim 2019 Çarşamba 20:07
  • 'Osteoporoz 3 kadından birini kıskacına alıyor'16 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
  • Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi16 Ekim 2019 Çarşamba 20:06
  • Onkoloji hemşirelerine “Temel Düzey Psikolojik Bakım Kursu”16 Ekim 2019 Çarşamba 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti