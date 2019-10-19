Ayda en az 21 kez mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri gelişme olasılığının üçte bir oranında azaldığı ortaya çıktı

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Harvard Ünitersitesi'nden bilim insanları, ayda en az 21 kez mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri gelişme olasılığının üçte bir oranında azaldığını ortaya koydu.

Hakemli dergi ‘European Urology’de yayınlanan araştırma tam 18 yıl sürdü. Bu süreçte 32 bin erkekle anket yapıldı.

Erkeklerin kaç kez seks ya da mastürbasyon yaptıklarına ilişkin soruya verdikleri yanıtlar, araştırma grubundaki prostat kanseri vakalarıyla ilişkilendirildi.

Profesör Jennifer R. Rider liderliğindeki araştırma ekibi, haftada en az beş kez mastürbasyon yapan erkeklerin prostat kanserine yakalanma riskinin büyük oranda azaldığına dair çok güçlü kanıt elde etti.

Prostat kanseri oldukça ciddi bir hastalık. Dünya genelinde her yıl 1.1 milyon prostat kanseri teşhisi koyuluyor.

Sadece bu yıl 300 bin erkek prostat kanseri sonucu hayatını kaybetti.

Prostat kanseri riski 65 yaş üstü erkeklerde dramatik şekilde artıyor.