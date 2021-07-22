Ay'daki Yalpalama, 2030'larda Dünya'da Yıkıcı Sellere Yol Açacak

Bilim insanları, sel felaketlerinin 2030'ların ortalarında daha sık yaşanacağı konusunda uyardı.

NASA, Ay'da meydana gelen yalpalamanın Dünya'ya etkisine dair açıklama yaptı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne göre, yüksek gelgit taşkınlarında "dramatik" bir dalgalanma ABD'de sadece 10 yıldan biraz fazla uzakta.

YIKICI SELLER YAŞANACAK

Ay'ın yörüngesinde meydana gelecek "yalpalamanın" 2030'larda Dünya'da yıkıcı sellere yol açacağı konusunda uyarı yapıldı.

Hawaii Üniversitesi'nden NASA Deniz Seviyesi Değişimi Bilim Ekibi üyelerinin yürüttüğü araştırmanın, sellerin bilinen tüm okyanus ve astronomik nedenlerini hesaba katan ilk çalışma olduğu kaydedildi.

ZAMAN İÇİNDE BİRİKEN...

Yüksek gelgit selleri, bir kasırgadan kaynaklanan fırtına dalgalanmalarından daha az su içeriyor, ancak çalışmanın baş yazarı, bunların genel olarak daha az önemli bir sorun olduğu anlamına gelmediği konusunda uyarıyor.

Hawaii Üniversitesi Okyanus Coğrafyası Bölümü'nden Phil Thompson, tehlikeyi "Zaman içinde biriken ve etkiye yol açan" şeklinde nitelendirdi.

Thompson, "Bir otopark, ayda 10 veya 15 kez su basarsa çalışamaz. İnsanlar işe gidemedikleri için işlerini kaybeder. Sızan foseptikler, halk sağlığı sorunu haline gelir." dedi.

HER GÜN SEL FELAKETİ YAŞANABİLİR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, 2019 yılında 600'den fazla yüksek gelgit seli bildirdi.

Son çalışma, Ay, Dünya ve Güneş'in konumlarına bağlı olarak taşkınların bazen 2030'larda bir ay veya daha uzun süren kümeler halinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Bazı şehirlerin her gün ya da iki günde bir sel felaketiyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.