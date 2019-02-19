Aydemir Akbaş: Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir

Oyuncu Aydemir Akbaş, "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filmi Netflix'te de gösterime giren Yılmaz Erdoğan'a tepki gösterdi. "Dijital platformlar ölüdür, insanı miskinliğe alıştırır. Seni sinema var etti, buralara getirdi" diyen Akbaş, "Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir" ifadesini kullandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin henüz vizyondayken Netlix'te de gösterime girmesi sinemacıların tepkisini çekti. Tepki gösteren isimlerden biri de, oyuncu Aydemir Akbaş'tı.

Yıllarını sinemaya verdiğini belirten Akbaş, "Sinema bitmez, hayattır, candır, canlıdır. Dijital platformlar ölüdür, insanı miskinliğe alıştırır. Sinema ise hareket getirir" dedi.

Film izlemek için dışarı çıkan insanın ekonomiye can verdiğini belirten Akbaş, Yılmaz Erdoğan'a yönelik olarak "Seni sinema var etti, buralara getirdi. Erdoğan'ın yaptığı sinemaya ihanettir, kalleşliktir" ifadesini kullandı.