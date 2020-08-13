Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Aydın yapmış olduğu çalışmasında, atık malzemelerin çimento üretiminde kullanılmasını ele aldı.

Aydın: 1 ton çimento üretimi sırasında yaklaşık olarak 1 ton karbondioksit gazı atmosfere yayılır

“Küresel ısınmanın büyük ölçüde hissedildiği günümüzde, iklim değişikliklerinin neden olduğu problemler gün geçtikçe daha da artarak devam etmektedir. Buna neden olan aslında inşaat sektöründe kullanılan betonun bir bileşeni olan çimentodur. 1 ton çimento üretimi sırasında yaklaşık olarak 1 ton karbondioksit gazı atmosfere yayılmakta ve ciddi miktarda çevresel problem yaratmaktadır”diyen Aydın, bu miktarın aslında endüstriyel atıkların değerlendirilmesiyle azaltılabileceğini belirtti.

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel atıklardan olan mermer tozunun beton bileşeni olarak kullanılması durumunda ciddi miktarda karbondioksit miktarında azalma olacağını söyleyen Aydın, sürdürülebilir beton sektörüne bu şekilde katkı yapılabileceğini sözlerine ekledi. Aydın, Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında hazırlanan kompozitlerin çevre dostu ve ekonomik olduğunu ve yapı malzemesi üretimi için gerekli yürürlükteki standartları karşıladığını belirtti. “laboratuvarda çimento pastası olarak tasarladığı kompozitlerde yüksek miktarda çimento azaltarak yerine Levent Stonite firmasından elde ettiği mermer atıklarını katarak 28 günlük dayanımları 17-30 MPa arasında değişen kompozit ürettiğini, bu kompozitlerde yaklaşık olarak 60% oranında atık mermer tozu kullandığını” belirtten Aydın, böylece hem çimento miktarında ciddi miktarda azalma hem de atıkların birşekilde değerlendirildiğine dikkat çekti.

Aydın: Endüstriyel atıklar özellikle inşaat sektöründe değerlendirilmeli

Aydın, aslında atık değerlendirilmelerinin 1990 yıllarda başladığını ancak kullanılan atık miktarının çok az olduğunu söyledi. Ayrıca, Aydın, bu çalışmada mevcut atık kullanım miktarının neredeyse iki-üç katına çıkardıklarını ve fiziksel, mekanik ve dayanıklılık özelliklerine bakıldığını, birim maliyet hesabı yaptıklarını ve nihai ürününün yaklaşık olarak 50% oranında maliyeti azalttığını hesapladıklarını belirtti. Aydın, tamamen Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında tasarladıkları bu çalışmanın sonuçlarını Elsevier yayınevinin çok saygın bir SCI dergisi olan “Journal of Cleaner Production” da yayınladıklarını söyledi.

Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için endüstriyel atıkların birşekilde özellikle inşaat sektöründe değerlendirilmesi ve ülkeye katma değer yanında çevre dostu alternatif yapı malzemelerinin sunulması gerektiğini belirtti. Aydın son olarak Lefke Avrupa Üniversitesi olanaklarının yeni nesil öğrencilere hem atık değerlendirme bilinci hem de, ülkelerine pozitif bir katkı sağlamak açısından çalışmalarının uluslararası yayınevleri ve hakemler tarafından da kabul görmesinin kendilerini sevindiren en önemli nokta olduğunu söyleyerek, lisans ve lisansüstü araştırmalarda ön planda kalmayı sürdüreceklerini belirtti.