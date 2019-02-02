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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Aydın Denktaş hayatını kaybetti

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Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş bu sabah hayatını kaybetti.
Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hasabından duyurdu. Ender Denktaş Vangöl, “annemiz babamıza kavuştu.

Bir çınarımızı daha kaybettik” ifadlerini kulandı.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı.

Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

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