Aydın Denktaş uyandırıldı

Salı günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun Bakı servisinde tedavi altına alınan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş dün akşam uyandırıldı.

BRT muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın uyandırıldığını bugün de solunum cihazından ayrılmaya çalışıldığını ifade etti.

Dizdarlı, “Aydın hanımı az önce extube Edip yardımcı solunum cihazından ayırmaya çalıştık. Ancak kendileri bunu tolere edemediler. Bunun üzerine yoğun bakım sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı ve ekibi en az iki gün daha solunum cihazına bağlı kalmasına karar verdiler. Hasta uyanktır. Hastanın daha iyi olmasına karşın hayatı tehlike devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuş; kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilince, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.