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Aydın Denktaş'tan iyi haber

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Aydın Denktaş'tan iyi haber
Aydın Denktaş'tan iyi haber

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş yoğun bakımdan çıkarıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’nın BRT’ye yaptığı açıklamaya göre, Aydın Denktaş bu akşam yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya alındı.

Dizdarlı, Aydın denktaş’ın tedavisine yoğun bakımın ardından normal odada devam edileceğini belirtti. Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle 2 Ocak Çarşamba gününden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

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