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Aydın Doğan medyaya dönmüyor

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Aydın Doğan medyaya dönmüyor
Aydın Doğan medyaya dönmüyor

Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Hürriyet'i geri almak için görüşmelere başladığı iddiası yalanlandı. Doğan Holding'den yapılan açıklamada "Doğan Grubu daha önce de açıklamış olduğu gibi 2018 yılında büyük ölçüde medyadan çıkmıştır, tekrar yatırım söz konusu değildir" dendi.

Doğan Holding, SuperHaber.tv yazarı İzzet Çapa'nın bugün yayımlanan 'Aydın Doğan Hürriyet’i geri mi alıyor?' başlıklı yazısıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Aydın Doğan’ın Hürriyet’i geri almak için görüşmelere başladığı yönünde SuperHaber.tv adlı internet sitesinde yayınlanan haber ve iddialar tamamıyla asılsızdır" denen açıklama şöyle devam etti:

"Doğan Grubu daha önce de açıklamış olduğu gibi 2018 yılında büyük ölçüde medyadan çıkmıştır, tekrar yatırım söz konusu değildir. Asılsız haberlere itibar edilmemesi önemle rica eder, gereğinin yapılmasını rica ederiz.” 

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