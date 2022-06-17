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Aydın: Hadım Yasası getirilsin

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Gündem Kıbrıs Haber Müdürü Çiğdem Aydın, ‘Çiğdem Aydın’la Günaydın’ programında ülkedeki taciz ve tecavüz olaylarının artmasına ve verilen cezaların azlığına canlı yayında sert tepki gösterdi.
Aydın: Hadım Yasası getirilsin

‘Çocuk tacizcisine 8 yıl haberi’ üzerine konuşan Aydın, bu cezayı az bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bu ceza vicdanları rahatlatmaz. Bu tür yasaları yapması gereken, yargıçların önünü açabilecek, yer parlamentodur. Parlamentonun daha etkin çalışabilmesi, daha fazla ceza yasalarının güncellenebilmesi çok önemlidir. Birçok kez küçük bir çocuğa tacizde bulunmuş; soysuz, ahlaksız bir mahlûktan bahsediyoruz. 8 Yıl bunun indirimi yok. Ama 8 değil, ömür boyu yatsa ne olur? O çocuğun kalbinde, bedeninde açılan yaralar 8 yılda kapanır mı? Ömür boyu kapanmaz. Sürekli o çocuğu hayatı boyunca bir şeyler tetikleyecek. Tacize uğrayan kadınlar ve çocuklar kendi içlerinde ömür boyu hapise mahkûm olacaklar.”

Meclis’e çağrı yaptı
Konuşmasında Meclis Genel Kurulu’na çağrıda bulunan Aydın, bu tür çocuk tacizcilerine ve tecavüzcülerine Kimyasal Hadım Yasası getirilmesi için çağrıda bulundu. ‘Bana kalsa asalım’ derim diyen Aydın, ‘asmayın ama hadım edin’ diyerek, sitemde bulundu. 

Aynı suçu yeniden işleyecekler
8 Yıl hapis yattıktan sonra çıkan suçlunun yeniden aynı suçu işleme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirten Aydın, bunu engellemenin tek yolunun kimyasal hadım olduğuna vurgu yaptı.

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