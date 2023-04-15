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Aydın: KIB-TEK halkın malıdır, EL-SEN üyelerinindir

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KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, “KIB-TEK halkın malıdır, EL-SEN üyelerinindir” dedi.
Aydın: KIB-TEK halkın malıdır, EL-SEN üyelerinindir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın, BRT’de yayınlanan 17. Saat programına telefonla bağlanarak KIB-TEK’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

EL-SEN’in acil durumlar dışındaki arızlara müdahale etmediğini kaydeden Aydın, bazı bölgesel arızalar yaşandığını söyledi.

Aydın, ülkeye enerji sağlamak ve vatandaşları mağdur etmemek adına çeşitli önlemler aldıklarını anımsattı…

Aydın, “Biz müdahale yapmıyoruz biz halkımıza enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunlar devamlı yapılan işlemlerdir. Acil olarak almamız gereken önlemler olduğuna karar verdiğimizden dolayı böyle bir yola başvurduk. Bunun yansıtıldığı gibi düşünülmemesi gerekir. Gelen firmanın da sadece iyi niyet çerçevesinde geldiğini bizler yaşayarak çok iyi biliyoruz” dedi.

KIB-TEK’in başka firmalara devredileceği yönünde bir algı oluşturulduğunu da belirten Aydın, kesinlikle bir özelleştirmenin olmayacağını söyledi ve “KIB-TEK halkın malıdır, EL-SEN üyelerinindir” dedi.

Halka sürekli elektrik sağlanması için çalışmalar yapıldığını belirten Dalman Aydın, yapılan çalışmalardan sonra üretimin 30 megavattan 90 megavata çıkarıldığını da söyledi.

Aydın, bazı bölgelerde lokal arızaların söz konusu olduğunu onların da giderilmeye çalıştığını kaydetti.

Son iki haftadır yaşanan süreçte halkın mağduriyetinin söz konusu olduğunu da belirten Aydın, sorunların bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi, sendika üyelerini KIB-TEK’ e sahip çıkmaya çağırdı.

Aydın, “KIB-TEK biz sahip çıktıkça büyüyecektir. 2023 de yapacağımız yatırımların devamının sağlanması adına en geç Pazartesi günü itibarı ile görevlerinin başına geçmeleri için çağrıda bulunuyorum” dedi.

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