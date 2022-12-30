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Aydın Nazilli’de patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

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Aydın Nazilli’de patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
Aydın Nazilli’de patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da bir dönerci dükkanında patlama oldu.

Vali Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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