Aydın Nazilli’de patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da bir dönerci dükkanında patlama oldu.
Vali Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Aksoy, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.
Patlama nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.
Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
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