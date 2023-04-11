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Aydın: Şu an için üretim yeterli ancak ilerleyen saatlerde kesintiler yaşanabilir

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Aydın: Şu an için üretim yeterli ancak ilerleyen saatlerde kesintiler yaşanabilir
Aydın: Şu an için üretim yeterli ancak ilerleyen saatlerde kesintiler yaşanabilir

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın iş yapmama kararı dolayısylıa personelin can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan durumlar dışında arızalara müdahale etmediğini anımsattı.

Dalman Aydın BRT’ye yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle bir buhar santrali devre dışı kalan Teknecik Elektrik Santrali’nin şu anda üretimi karşıladığını ancak ilerleyen saatlerde santrallerden birinin daha devre dışı kalması durumunda kesinti yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

KIB-TEK Müdürü Dalman Aydın, daha fazla sorun yaşanmaması adına vardiya çalışan personelin çalışma saatlerinde düzenleme yapıldığını söyledi.

Bu arada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, arızalarla ilgili acil durumlarda 0548 829 62 30 numaralı hattın aranabileceğini belirterek, basında çıkan diğer irtibat numaralarına itibar edilmemesini istedi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın iş yapmama kararı nedeniyle Çağrı Merkezi’nin devre dışı kaldığı ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına acil durumlara cevap verilebilmesi amacıyla tek aktif hattın 0548 829 62 30 numaralı hat olduğu kaydedildi.

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