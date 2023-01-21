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Aydın: “Yakıt gemisi en geç Pazartesi günü gelecek”

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KIB-TEK Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, ülkede 3 gün idare edecek kadar yakıt olduğunu belirterek, “Yakıt gemisi en geç Pazartesi günü gelecek” dedi.
Aydın: “Yakıt gemisi en geç Pazartesi günü gelecek”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu açıklama yaparak, ülkede yaklaşık 3 günlük yakıt kaldığını belirtmişti…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, Tuğcu’nun açıklamasını doğrulayarak, yakıt gemisinin hafta içinde yönlendirildiğini söyledi.

BRT’ye konuşan Aydın, “İkizlerin geleceği güne kadar yoğun yakıt stoğu yok ama yakıtı yetecek şekilde düzenledik. Mevcut yakıt 3 gün daha idare edecek. Gemi en geç Pazartesi günü gelecek” açıklamasında bulundu.

Aydın, “Bu arada, geçen gün elektrik kesintilerinin yakıtlarından kaynaklanmadığını, kesintilerin arıza kaynaklı olduğunu halkımızın bilmesinde fayda var” dedi.

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