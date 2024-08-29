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Aydın: Yeniboğaziçi bölgesindeki enerji yatırımı, Belediye Meclisi'nin kararıyla durduruldu

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürü Dalman Aydın, Yeniboğaziçi bölgesinde planlanan enerji yatırımının, Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi kararıyla durdurulduğunu söyledi.
Aydın: Yeniboğaziçi bölgesindeki enerji yatırımı, Belediye Meclisi'nin kararıyla durduruldu

Aydın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Yeniboğaziçi bölgesinde planlanan enerji yatırımının Başbakan Ünal Üstel liderliğinde yürütülerek, ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını ve yatırımın altyapı çalışmalarına başlama aşamasına getirildiğini anlattı.   

-"Bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesi mümkün olmayacak"

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclisi’nin gerekli arazilerle ilgili olumlu karar almaması nedeniyle projenin gerçekleşmesinin engellendiğini ifade eden Aydın, yatırımla halka daha güvenilir ve kesintisiz enerji sağlamanın amaçladığını, ancak Belediye Meclisi’nin kararı nedeniyle bölgenin enerji altyapısının güçlendirilmesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Bu durumun, elektrik kesintileri ve yeni enerji taleplerine yanıt verememe gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceğine de işaret eden Dalman Aydın, mevcut durum nedeniyle bölge halkından anlayış beklediklerini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin projeye engel teşkil eden kararından vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, belediyenin halkın hizmet alma hakkına engel olmadan, KIB-TEK’in yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli adımları atarak, sağduyulu olması için çağrıda bulundu.

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