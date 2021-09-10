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Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'a ait 1900 yıllık heykelin parçaları keşfedildi

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Aydın'daki Alabanda Antik Kenti'nde devam eden kazılarda Anadolu'ya en çok sefer düzenleyen Roma imparatorlarından Publius Aelius Traianus Hadrianus adına yapılmış bir heykelin parçaları bulundu.
Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'a ait 1900 yıllık heykelin parçaları keşfedildi

Yaklaşık 1900 yıllık heykelin Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 120 yılında kente gelişi için yapıldığı tahmin ediliyor.

Antik kent aynı zamanda Anadolu'daki en büyük meclis binalarından birisine sahip.

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Anadolu Ajansı'na (AA) konuşan kazı başkanı ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu heykelin sonraki yıllarda Hristiyanlar tarafından parçalandığını düşündüklerini söyledi.

Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da 2,5 metrelik heykelin, çalışmaların ardından Aydın Arkeoloji Müzesinde ziyarete açılacağını duyurdu.

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