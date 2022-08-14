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Aydınköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz Festivali’ başladı

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Aydınköy Muhtarlığı köye canlılık katmak amacıyla köydeki bazı derneklerin de desteğiyle 'Yaz Festivali' düzenledi.
Aydınköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz Festivali’ başladı

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılardan bir nebze olsun uzaklaşmak ve köye hareketlilik katmak amacıyla gerçekleştirilen festival, köy meydanında yer alıyor.

Pazar akşamına kadar sürecek festivalin açılış konuşmasını yapan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, köylerde böyle hareketler yaratmanın önemine işaret ederek, etkinliği daha da geliştirip aktivitelerle geliştirmenin köye katkı sağlayacağını ifade etti.

Organizasyona katkı koyan herkese teşekkür eden Özçınar, bu tip etkinliklerin kent genelinde artmasını diledi.

Konuşmanın ardından festival, dans gösterileriyle devam etti.

Festivalde çeşitli standlar kurularak yiyecek ve içecek satışları da yapılıyor.

Festivali BRT’ye değerlendiren Aydınköy Muhtarı Tamer Tayanç, bu yıl ilk olan festivali köylülerin talebine göre geliştireceklerini belirterek, herkesi festivale davet etti.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da muhtarların köylerinde bu tip etkinlikler düzenlemesinin köylere canlılık getirdiğine vurgu yaparak, etkinliğin diğer köylere de örnek olmasını diledi.

BRT’ye konuşan köylüler de köyde ilk kez böyle bir festival düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.

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