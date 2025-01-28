AYDINKÖY’DE KAHVEHANEDE YANGIN PANİĞİ

Aydınköy’de 28 Ocak 2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında bir kahvehanede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, işletmede büyük hasara neden oldu.

Yangın sonucu kahvehanedeki beyaz eşyalar, mobilyalar, kapılar, mutfak dolapları ve tavan mertekleri yanarak zarar gördü. Ayrıca çıkan duman ve ısının etkisiyle duvarlar islenirken, kiremitler de çöktü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor