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Aydınköy'de trafik kazası... 1 yaralı var

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Aydınköy’de anayolda dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aydınköy'de trafik kazası... 1 yaralı var

Aydınköy’de anayolda dün gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Polisin açıklamasına göre, Güzelyurt’ta sakin Balkız Pınar (K-23) saat 23.00 sıralarında KV 565 plakalı araçla Lefke-Güzelyurt anayolunda seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkıp, önce elektrik direğine, daha sonra da Yılmaz Siham’a (E-61)’e ait Çakıstes Restoran’ın bahçesine girdi.


Kaza sonucu KV 565 plakalı araç sürücüsü Balkız Pınar hafif yaralanarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste müşahede altına alındı. 


Restoranın bahçesinde bulunan ahşap merdiven ve ahşap levhalara 2 bin TL tahmini hasar olurken, bir zeytin ağacıyla bir dut ağacı kırıldı. Elektrik Kurumu’na ait bir adet elektrik direği ise kırılarak hasar gördü.


Polis, kaza sonucu KV 565 plakalı araçta 35 bin TL’lik hasar meydana geldiğini belirtti.
Soruşturma devam ediyor.

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