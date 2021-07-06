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Aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

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Bugün yakın tarihimize yazar ve aydın kimliğiyle olduğu kadar mücadeleci kişiliğiyle de kendi rengini çalmış olan Aziz Nesin’in ölümünün 26. yıldönümü.
Aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

Bugün yakın tarihimize yazar ve aydın kimliğiyle olduğu kadar mücadeleci kişiliğiyle de kendi rengini çalmış olan Aziz Nesin’in ölümünün 26. yıldönümü.

Tam 134 kitap yazdı ve yazdığı bu kitaplar milyonlara ulaştı. Gericilikle de, yoksullukla da, ülkeyi yöneten siyasetçilerin yolsuzluklarıyla da büyük bir kararlılıkla mücadele etti. Yazdığı yüzün üzerinde kitapta ülkenin içinde bulunduğu durumu keskin  mizahıyla gözler önüne seren Aziz Nesin ölümünün 26. yılında aydınlanmacı kimliğiyle anılmaya devam ediyor.

Madımak Katliamı'nda yobazların hedef aldığı büyük ustayı ölümünün 26. yılında bir şiiriyle anıyoruz...

SİVAS ACISI

Ben tanırım
Bu bulut bizim oranın bulutu
Hemşeriyiz ne de olsa
Benim için kalkmış ta Sıvas'tan gelmiş
Yurdumun bulutu
Başımın üstünde yeri var

Ben bilirim
Bu rüzgâr bizim oranın rüzgârı
Hemşerimiz ne de olsa
Benim için kopup gelmiş yayladan
Yurdumun rüzgârı
Kurutsun diye akan kanlarımı

Ben anlarım
Bu acı bizim ora işi hançer acısı
Bir ülkedeniz ne de olsa
Aynı dili konuşsak da
Anlamayız birbirimizi
Hançerin nakışı
Tanıdım acısından Sıvas işi

Ben duyarım duyumsarım
Bizim oranın sızısı bu
Binip kara bir buluta Sıvas ilinden
Sıvas rüzgârında uçup gelmiş
Helallik dilemeye

Ey yüreğimin onmaz acıları
Ey beynimin dinmez sancıları
Suç ne bende ne de sende
Suç seni karanlıklara gömenlerde
Ne de olsa yurttaşımsın
Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları yüzüne
Bilmelisin bir yerin var canevimde

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