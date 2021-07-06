Aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

Bugün yakın tarihimize yazar ve aydın kimliğiyle olduğu kadar mücadeleci kişiliğiyle de kendi rengini çalmış olan Aziz Nesin’in ölümünün 26. yıldönümü.

Tam 134 kitap yazdı ve yazdığı bu kitaplar milyonlara ulaştı. Gericilikle de, yoksullukla da, ülkeyi yöneten siyasetçilerin yolsuzluklarıyla da büyük bir kararlılıkla mücadele etti. Yazdığı yüzün üzerinde kitapta ülkenin içinde bulunduğu durumu keskin mizahıyla gözler önüne seren Aziz Nesin ölümünün 26. yılında aydınlanmacı kimliğiyle anılmaya devam ediyor.

Madımak Katliamı'nda yobazların hedef aldığı büyük ustayı ölümünün 26. yılında bir şiiriyle anıyoruz...

SİVAS ACISI

Ben tanırım

Bu bulut bizim oranın bulutu

Hemşeriyiz ne de olsa

Benim için kalkmış ta Sıvas'tan gelmiş

Yurdumun bulutu

Başımın üstünde yeri var

Ben bilirim

Bu rüzgâr bizim oranın rüzgârı

Hemşerimiz ne de olsa

Benim için kopup gelmiş yayladan

Yurdumun rüzgârı

Kurutsun diye akan kanlarımı

Ben anlarım

Bu acı bizim ora işi hançer acısı

Bir ülkedeniz ne de olsa

Aynı dili konuşsak da

Anlamayız birbirimizi

Hançerin nakışı

Tanıdım acısından Sıvas işi

Ben duyarım duyumsarım

Bizim oranın sızısı bu

Binip kara bir buluta Sıvas ilinden

Sıvas rüzgârında uçup gelmiş

Helallik dilemeye

Ey yüreğimin onmaz acıları

Ey beynimin dinmez sancıları

Suç ne bende ne de sende

Suç seni karanlıklara gömenlerde

Ne de olsa yurttaşımsın

Kapalı olsa da bütün vicdan kapıları yüzüne

Bilmelisin bir yerin var canevimde