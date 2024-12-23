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Aydınlatmalar yanmıyordu... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar

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Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında Hüseyin Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan K.D sabah mahkemeye çıkarıldı.
Aydınlatmalar yanmıyordu... Ölümlü kazada mahkemeden detaylar

Polis memuru Ozan Avcı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.12.2024 tarihinde, saat 17.50 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında, K.D'nin (E-33), yönetimindeki araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada, Gönyeli dahili İrmar Market önlerine geldiğinde, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Alayköy'de sakin Hüseyin Ulu’ya aracının sol öne kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, Ulu’nun kaza mahalinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaza mahali çevresinde kamera görüntüsü olup olmadığını araştıracaklarını kaydeden polis, zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığını da belirtti.

Polis, yayadan da kan örneği alınacağını ifade etti. Polis, kaza mahalinde çarpışma noktasının tespit edildiğini ancak zanlının krokiyi imzalamadığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

 

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltti.

Avukat, kazanın yaşandığı yerde yaya geçidi olup olmadığını sordu, polis orasının anayol olduğunu, yaya geçidi bulunmadığını söyledi.

Avukat, ölen şahsın yolun neresinde olduğunu sordu, polis yolun ortasında yürürken kazanın yaşandığını ifade etti. Avukat, yayanın yol kenarında beklerken aniden yola atıldığını söyledi.

Avukat, yolda aydınlatma olup olmadığını sordu, polis, çarpma noktasında aydınlatma lambalarının yanmadığını, kaza yerinin 50 km ilerisinde ise lambaların yandığını söyledi.

Avukat, kaza mahalinde 10-adet lambanın bölgedeki elektrik kesitinden dolayı yanmadığını ifade etti.

Polis, avukatın bir başka sorusu üzerine söz konusu bölgede öğrencilerin yaşadığını, yoğun market varlığından dolayı öğrencilerin ve diğer yayaların o yolu kullandığını söyledi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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