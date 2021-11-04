  • BIST 1.568,760
  • Altın 557,77
  • Dolar 9,7433
  • Euro 11,2757
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

“Ayfodi tepesinin delik deşik edilmesi umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır”

» »
“Ayfodi tepesinin delik deşik edilmesi umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır”
“Ayfodi tepesinin delik deşik edilmesi umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır”

Büyükkonuk bölgesinde Ayfodi Dağı’nın eteklerinin taş ocağı olarak kullanılmasına tepkiler artıyor. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ayfodi Dağı’nın eteklerindeki taş ocağının derhal kapatılmasını istedi.

Gürcafer, söz konusu doğa katliamına karşı tepkisini şu sözlerle ifade etti: Ayfodi eteklerindeki taşocağı derhal kapatılmalı. Mevcutların bile rehabilite edilmesi gerekirken Eko turizmin merkezi Büyükkonuk beldemizin sembolü olarak bilinen Ayfodi tepesinin en iyi şekilde korunması gerekirken hala daha delik deşik ediliyor olması; umarsızlığın, acımasızlığın, yasa tanımazlığın dik alasıdır. Derhâl durdurulmalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bafra sahilinde ölü olarak bulundu04 Kasım 2021 Perşembe 13:30
  • Tütün ürünlerine %11 zam geldi!04 Kasım 2021 Perşembe 12:27
  • İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi'nden Ayfodi dağı çağrısı!04 Kasım 2021 Perşembe 12:22
  • Güneş fırtınası internet krizine yol açabilir!04 Kasım 2021 Perşembe 12:06
  • Özgöçmen: “Yasal Sorumluluğunu Yerine Getirmeyenler Suç İşlemiş Sayılır”04 Kasım 2021 Perşembe 11:59
  • Kuraklık ödemeleri yapılıyor04 Kasım 2021 Perşembe 11:46
  • Cuma günü GENEL GREV var hayat duracak!04 Kasım 2021 Perşembe 11:39
  • Memur-Sen, genel greve destek vermeyecek04 Kasım 2021 Perşembe 11:36
  • Son Dakika Haberi: Ekmeğe yeniden zam hazırlığı!04 Kasım 2021 Perşembe 11:35
  • Şefik: Seçim 9 Ocak’ta olacaksa önümüzdeki hafta yasakların başlaması gerekir04 Kasım 2021 Perşembe 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti