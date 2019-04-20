Aygün Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu

skele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Köy Muhtarı Hamdi Kaya ile anneler ve babaların yanı sıra çocukların yakınları katıldı.
MİNİK YÜREKLER MARİFETLERİNİ SERGİLEDİ
Yüksel Kulucan önderliğindeki Aygün Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış kıyafetlerle mini bir defile yaparak “Çevremize sahip çıkalım” mesajı verdi.
Çocuklar ayrıca şiirler ve şarkılar da söyledi, dans gösterileri sundu.
Çocuklar, etkinliğin sonunda ellerindeki bayraklarla kendilerini izleyenlerin önünden geçerek, selamladı.
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