  • BIST 1.565
  • Altın 416,626
  • Dolar 7,5366
  • Euro 8,9644
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

Aygün: KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir

»
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir
Aygün: KKTC ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu beraberindeki heyetle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret etti. Heyette Bakan Amcaoğlu ile birlikte, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ,KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Büyükelçiliği Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv yer aldı. Görüşmede salgın sürecinde KKTC’de gerçekleştirilen ÖSYM sınavlarında alınan tedbirlerin ve gerçekleştirilen sınavlardaki mevcut işbirliğinin artarak devam edeceği vurgulandı. Bakan Amcaoğlu “Türkiye ile birlikte KKTC’de de salgın sürecinde merkezi sınavların aksamadan, başarıyla uygulanması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet ve bize olan yakınlığınızdan dolayı teşekkür ederiz.”ifadelerinde bulundu   Başkan Aygün, Bakan Amcaoğlu’yla görüşmesinde, KKTC’de ÖSYM tarafından YKS, DGS, ALES, KPSS Lisans, KPSS Önlisans, KPSS Ortaöğretim sınavlarının yapıldığını, 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavlara KKTC Lefkoşa’da toplam 6640 adayın katıldığını, 2020 yılında YKS’ye giren aday sayısının 1818, 2021 YKS’ye başvuran aday sayısının ise 1867 olduğunu belirtti. 

img-20210310-wa0036.jpg

Eğitim sürecinin her iki ülke geleceği açısından önemli olduğunu ve salgın sürecinde de yapılmakta olan merkezi sınavların alınan önlemler çerçevesinde devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Aygün, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz bizler için değerlidir. Bu sebeple hem KKTC vatandaşlarının hem de KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gireceği sınavların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Lefkoşa’da yer alan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla sınava başvuracak ve katılacak adaylarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir.” açıklamalarında bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Survivor'da kim elendi? Çağrı diskalifiye mi oldu?10 Mart 2021 Çarşamba 11:13
  • Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten "Türkiye Önemli Bir Müttefik" Vurgusu10 Mart 2021 Çarşamba 11:03
  • İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket10 Mart 2021 Çarşamba 10:53
  • Türkiye’de işsizlik oranı açıklandı: Yüzde 12,210 Mart 2021 Çarşamba 10:37
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Twitter hesabı askıya alındı10 Mart 2021 Çarşamba 00:03
  • NASA, Mars’tan toplanan örnekler ile Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.09 Mart 2021 Salı 22:16
  • Kadına şiddete dikkat çekmek isterken buz kütlesinin altında kalıyordu09 Mart 2021 Salı 21:42
  • Defne Samyeli: Şiddete uğramayan kadın yok, kalıcı adımlar atılmalı09 Mart 2021 Salı 21:21
  • Saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin: Parmaklarım kırılmış, onun dışında iyiyim09 Mart 2021 Salı 20:35
  • Online alışveriş'te dolandırıcılık bitmiyor...Fırın aldı kutudan oyuncak çıktı09 Mart 2021 Salı 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti