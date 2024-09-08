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Aygün’de Kasti Hasar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı

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Aygün’de Kasti Hasar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı
Aygün’de Kasti Hasar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz: İki Kişi Tutuklandı

07 Eylül 2024 tarihinde, saat 19:00 civarında Aygün’de yaşanan olayda, aralarında önceden mevcut olan anlaşmazlık nedeniyle R.M. (E-28) ve M.M. (E-22), alkollü içki etkisi altındayken Ü.C. (K-55), P.C. (K-23) ve H.T. (E-23)’nin yaşadığı eve izinsiz olarak girdiler. İkametgahın açık kapısından içeri giren zanlılar, yanlarında getirdikleri ahşap sopalar ve elleriyle evin yatak odasının camını, çeşitli beyaz eşyaları ve mobilyaları kasten kırdılar.

Zanlılar, evde bulunan H.T.’ye de saldırarak vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiler. Olay sırasında, evin önünde park halinde bulunan bir aracın da sağ ön farına kasten vurarak hasara neden oldular.

R.M. ve M.M. olay sonrası polis tarafından tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Yetkililer, olaya karışan şahısların alkollü olduklarını ve suç işlemekte kullanılan ahşap sopaların ele geçirildiğini belirtti.

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