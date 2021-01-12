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Ayhan Arıklı: Rumda 100 almayın burda 50 ye çalışın

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Ayhan Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu
Ayhan Arıklı: Rumda 100 almayın burda 50 ye çalışın

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın kardeşi müteahhit Ayhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkleri eleştirdi. 

İşte o paylaşım :

Hiç bir rumun türkün yanında çalıştığını duyan bilen varmı.

Nedir bu rum tarafında çalışma isteği arzusu. Hiçmi gururunuz yok. Bu kadar diz çökmüş durumdamısınız. Açlık sefillikmi çekiyorsunuz.

Kıbrıs Türkü memur değilse kendini işsiz görüyor. KKTC de özel sektörde çalışmıyor. Özelde Çalıştığı tesbit edilirse memurluğu kaybeder düşünüyor.

Rumda 100 almayın burda 50 ye çalışın. Burda size ihtiyaç var. Biraz gurur lütfen

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