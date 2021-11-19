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Ayı Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırılan Çiftçi: Siz Bir De Ayıyı Görün

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Tokat’ta, evinin bahçesinde ayı saldırısı sonucu hastanede tedaviye alınan çiftçi: “Siz bir de ayıyı görün. Ayı daha perişan.”
Ayı Saldırısı Sonucu Hastaneye Kaldırılan Çiftçi: Siz Bir De Ayıyı Görün

Dün akşam Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde yaşanan olayda, evli ve iki çocuk babası 52 yaşındaki çiftçi Şener Yıldız bahçeye gübre taşıdğı sırada karşısına ayı çıktı.

Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız’ı, komşuları Reşadiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yıldız ayıyla karşılaşmasını şöyle anlattı: “Arkamdan bir ses geldi. Döndüğümde ayıyı gördüm. Bana doğru geliyordu. Bağırarak saldırdı. İlk önce bacağımdan tuttu, sonra ayağıma pençe vurdu. Ben de o an ayıyı kucakladım başka yerime zarar vermesin diye. Ayıya sarıldığım zaman kollarımı ısırmaya başladı. Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım ve yuvarladım. Ben orada kaldım. Daha sonra ayı çekti gitti. Ayıyla iki-üç dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan.”

Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, “O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor. O anda sadece kurtulmak istiyorsun” ifadelerini kullandı.

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