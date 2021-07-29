Ayia Napa Marinası’nın Ticari Bölümü De Açıldı

Ayia Napa Marinası’ndaki liman bölümünün geçen yaz açılmasının ardından mağazalar, kafeteryalar ve lokantaların bulunduğu ticari bölümünün de bu yaz açıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, ticari bölümün idarecisi olan özel şirketin dün yaptığı açıklamada, Ayia Napa Marinası’nın ziyaretçilere açıldığını duyurarak, marinada bulunan mağaza, kafeterya ve lokantalarla birlikte, 550 araç kapasiteli 4 katlı otoparkın da hizmete başladığını kaydettiğini yazdı.