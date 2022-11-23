Ayia Napa'da düzenlenen 8. Uluslararası Heykel Sempozyumu'na 7 ülkeden 13 sanatçı katılıyor

8. Uluslararası Heykel Sempozyumu, koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl 7 ülkeden 13 sanatçının katılımıyla Ayia Napa'da gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada "iki yıl aradan sonra 8. Uluslararası Aya Napa Heykel Sempozyumu 15 Kasım Salı günü Heykel Parkında başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek" denildi.

8. Uluslararası Heykel Sempozyumuna Rusya, Ukrayna, İspanya, İran, Ermenistan, Polonya ve Fransa olmak üzere yedi ülkeden 13 sanatçı katılacak ve Kıbrıs taşı ağırlıklı olmak üzere beyaz mermerden yaklaşık 20 eser yontacak. Eserlerin temaları ağırlıklı olarak Yunan Mitolojisinden olacak ve eserler modern teknik ile yontulacak olacak.