Ayia Napa'da genç bir turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Ayia Napa'da kaldığı otel odasında salı gecesi ölü olarak bulunan 30 yaşındaki Britanyalı turistin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belirlenemedi.

Ayia Napa'da kaldığı otel odasında salı gecesi ölü olarak bulunan 30 yaşındaki Britanyalı turistin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belirlenemedi.

Polis, bir suç eylemi olasılığını dışlarken, 30 yaşındaki gencin hangi koşullar altında bilinçsiz bulunduğu Mağusa Polis Karakolu tarafından araştırılıyor.

Kıbrıs Haber Ajansı tarafından alınan bilgiye göre, polis 20 Ağustos Salı günü saat 21.00'den kısa bir süre önce Ayia Napa'daki bir otel odasında bir adamın baygın hâlde bulunduğu bilgisini aldı.

Olay yerine intikal eden Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda baygın adamın son birkaç gündür Kıbrıs'ta tatil yapmakta olan 30 yaşlarında bir Britanyalı turist olduğu tespit edildi.

Ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine kaldırılan 30 yaşındaki gencin burada nöbetçi doktorlar tarafından öldüğü tespit edildi.

30 yaşındaki gencin cansız bedeni üzerinde Lefkoşa Genel Hastanesi'nde adli tıp uzmanı Angeliki Papetta tarafından çarşamba günü otopsi yapıldı. Ancak otopside ölüm nedeni tespit edilemedi ve laboratuvar incelemeleri için cesetten numuneler alındı.