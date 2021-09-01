  • BIST 1.474,130
  • Altın 483,57
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Ayın 1'i ama devlet 250 milyon TL borçlanıyor

» »
Devletin 250 milyon TL borçlanması için Maliye Bakanlığı yetkili kılındı
Ayın 1'i ama devlet 250 milyon TL borçlanıyor

Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de “Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Borçlarının Yapılandırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” de yayımlandı.

Yasa Gücünde Kararname, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna plan 31.12.2020 tarihi ve öncesi belediyelere ait elektrik borçları ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin kullanımında olan su kuyuları motorlarının elektrik borçlarının, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının %90'ından vazgeçilmesi suretiyle, ana para ve % 10 gecikme zammının 120 ayda eşit taksitlerle ödenecek şekilde yapılandırılması, Belediyelerin ve Bölge Sular Komitesince Oluşturulan Sulama Birliklerinin, yapılandırılma işleminden sonra kullanım kaynaklı oluşacak elektrik borçlarını düzenli ödemeye başlamasının sağlanması” amacıyla hazırlandı.

Kararnamede, yapılandırma sonrasında Belediyelerin herhangi bir elektrik borcunu vadesinde ödememesi halinde, ödenmeyen borcun, Maliye Bakanlığı tarafından Belediyelere sağlanan katkı payından kesilmesi suretiyle ilgi belediyenin borcuna karşılık olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ödenmesi öngörüldü. Yapılandırmanın bir an önce başlatılması hem Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun borçlarını tahsil edebilmesi açısından hem de Belediyelerin borçlarını ödeyip, kamu hizmeti vermeye devam etmesi açısından ivedi olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Petrol sızıntısı Akdeniz’de yaşamı tehdit ediyor”01 Eylül 2021 Çarşamba 17:58
  • Bakan Canaltay Yeni Ercan Havalimanı Projesiyle İlgili Konuştu01 Eylül 2021 Çarşamba 17:42
  • Çakıcı, Hükümetin PCR Testleri Konusundaki Tutumunu Eleştirdi01 Eylül 2021 Çarşamba 17:37
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi01 Eylül 2021 Çarşamba 17:36
  • Erhürman: Dertleri ‘bir şey yapmak’ değil, ‘bir şey olmak’01 Eylül 2021 Çarşamba 17:34
  • CYPFRUVEX Ödemelerine Yarın Başlanacak01 Eylül 2021 Çarşamba 17:29
  • Tatar'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı01 Eylül 2021 Çarşamba 17:00
  • 77 Yaşındaki Şahıs Kayıp01 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 16:21
  • Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”01 Eylül 2021 Çarşamba 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti