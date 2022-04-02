Ayın 2'si oldu KIB -TEK okkalı zamlı faturaları daha göndermedi!

Ayın 2'si oldu KIB -TEK faturaları daha göndermedi!
Yapılan okkalı zamdan sonra vatandaşlar MART ayı elektrik fatura ücretlerini merakla bekliyor.
DETAY KIBRIS ÖZEL HABER
Her ay başı abonelerine SMS göndererek fatura tutarlarını bildiren KIB-TEK bu kez bunu yapmadı.
Elektrik faturalarının Mart ayının soğuk geçmesinin de etkisi ile oldukça yüksek olacağı belirtiliyor.
KIB-TEK faturalarına ulaşmak isteyen vatandaşlar https://online.kibtek.com/ adresinden gerekli yerleri doldurduktan sonra faturalarına ulaşabiliyorlar.
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