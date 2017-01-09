 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.219
  • Altın 141,240
  • Dolar 3,7221
  • Euro 3,9165
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

Ay'ın haritası yeniden çizilecek

»
Ay'ın haritası yeniden çizilecek
Bilim insanları, Ay'ın yüzeyine ait birçok ayrıntıyı net şekilde gösterecek haritayı gelecek yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor

Çinli bilim insanları, 1:2.5 milyon ölçekli yeni bir Ay haritası çizmeyi planlıyor.

Çin Ay Keşif Programı Direktörü Ouyang Zıyüen, beş üniversite ve enstitünün ortak çalışması ile Ay'ın jeolojik yüzeyinin dijital haritalandırması için standartlar belirlendiğini söyledi. 4,36 boyunda ve 2,2 metre eninde olacak çalışmanın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2020'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni harita, Ay'ın yüzeyi, yapısı ve zamansal evrimi hakkında bilgiler sağlayacak. Çalışmayı yapacak ekipte bulunan Cilin Üniversitesinden jeolog Çın Şıngbo, kriterlerin boyutu, görüntüsü ve yapısı gibi Ay'ın yüzeyine ait birçok coğrafi ayrıntının haritada net bir şekilde işleneceğini belirtti. Projenin yörüngedeki uyduların gönderdiği görüntüler kullanılarak hayata geçirileceğini belirten Çinli bilim insanı, "Ay'ın coğrafi haritasını çizmek, emin olunmayan noktalarda yerine gidip araştırma imkanı olmaması nedeniyle dünya haritası çizmekten çok daha zorlu ve titizlik isteyen bir süreç." dedi.

Ülke, uzay programı çerçevesinde Çang'ı-5 uzay aracını bu yıl içerisinde fırlatmayı planlıyor. Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak olan uzay aracının numuneler alıp dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Çin, ülkenin ilk Ay aracı Yütu'yu (Yeşim Tavşan) taşıyan Çang'ı-3 uzay aracını 2013'ün sonunda fırlatmıştı. 1,5 metre uzunluğunda iki kanatlı Yeşim Tavşan, kapsülden ayrılıp Ay'ın yüzeyinde hareket ederek dünyaya görüntüler yollamıştı.

ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay yüzeyine araç indiren üçüncü ülke olan Çin, 1976'dan bu yana Ay'a keşif için araç gönderen tek ülke konumunda.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Sırtımdan vuracaklar..."08 Ocak 2017 Pazar 15:50
  • Komşusuna dev şişme penis gösterip hakaret eden kadına büyük şok!08 Ocak 2017 Pazar 14:50
  • Akıl almaz hapishane üretimi silahlar08 Ocak 2017 Pazar 13:44
  • Pixie Fox 19. ameliyatı için Türkiye’ye gitti07 Ocak 2017 Cumartesi 20:20
  • David Bowie, hayatını kaybedeceğini 'ölümünden 3 ay önce' öğrendi07 Ocak 2017 Cumartesi 18:10
  • Daha fazla acı hissi insana nasıl yarar?07 Ocak 2017 Cumartesi 14:09
  • Survivor'a katılan son 2 isim belli oldu!07 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • Kylie’nin plaj kombininin fiyatına inanamayacaksınız!06 Ocak 2017 Cuma 23:10
  • Ayaklarına PVC kaplattı!06 Ocak 2017 Cuma 22:10
  • Trafik bunamaya yol açıyor olabilir06 Ocak 2017 Cuma 20:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti