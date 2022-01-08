Ay’ın Karanlık Yüzündeki Nesnenin Sırrı Çözüldü

Çin’in farkettiği nesne büyük merak uyandırmış, gizemli klübe olarak adlandırılmıştı. Üzerine uzaylı hikayeleri üretilen cismin sırrı Yutu-2 aracı tarafından çözüldü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne (CNSA) bağlı bir kanal olan Our Space, geçen ayın başlarında Ay'ın ufkunda gri küp şeklindeki bir nesnenin görüntüsünü yayınladı.

Keşif, 'gizemli kulübe' olarak adlandırıldı, bunun bir 'Ay sarayı' veya bir uzaylı üssü olabileceği öne sürüldü.

Basit bir kaya...

Gerçek, Cuma günü, Yutu-2 aracının cisme yaklaşmasıyla ortaya çıktı. Uzaylı üssü yerine cismin basit bir kaya olduğu ortaya çıktı.

Dünya'dan gezici aracı kontrol eden ekip taşa "Yeşim Tavşanı" adını verdi.

2019'da Ay'a inen Yutu-2, Çin'in Chang'e-4 misyonunun bir parçası olarak ayın dünyadan görünmeyen tarafını keşfetmeye çalışıyor.