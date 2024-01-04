  • BIST 7514.51
  • Altın 1952.334
  • Dolar 29.7529
  • Euro 32.6767
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz: Olası kast istiyorum

» »
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde dinlenen, Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz de sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.
Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz: Olası kast istiyorum

Depremi öğrendikten sonra bir umutla Adıyaman’a geldiğini, 8 yaşındaki diğer oğluna abisini getireceğini söylediğini anlatan Ekiz, eşini hastaneye bıraktığını, oğlunu orada aradığını anlatarak, kendisinin de bir umutla enkaz alanına gittiğini ve orada bütün hayallerinin yıkıldığını söyledi.

Eşinin taksiyle enkaza geldiğini, Aykan’ı sorduğunu ifade eden Ekiz, 5’inci günde oğlunun eşyalarını çıkarmaya başladığını anlattı.

Oğlunu kum yığını arasından ayıkladığını ifade eden Ekiz, “Çocuğum kum yığınında boğuldu” dedi.

“Çocuklarıma daha çok zaman ayırmak, insan gibi yaşamak için berberliği bırakıyorum dedim. Bu ahlaksızlar, katiller benim çocuğumu aldı” diyen Ekiz, “Buradan sizden ricam, en ağır şekilde bu ceza alsın, olası kast istiyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aykan Ekiz’in babası Murat Ekiz: Olası kast istiyorum04 Ocak 2024 Perşembe 15:08
  • Hayal Gençalioğlu’nun annesi: Her iki cihanda da yakanızdayım04 Ocak 2024 Perşembe 15:07
  • Nehir Çevik’in kardeşi: Kardeşim karanlıktan korktuğu için mezarına ışık koydum04 Ocak 2024 Perşembe 14:53
  • Aras Aktuğralı’nın babası: Deprem öldürmedi bizi, siz öldürdünüz. Katilsiniz04 Ocak 2024 Perşembe 14:49
  • İki çocuğu ve eşini kaybeden Dağlı: 11 aydır yatağımda yatamadım04 Ocak 2024 Perşembe 14:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı04 Ocak 2024 Perşembe 14:37
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi, Türkiye ve KKTC’de bir ilke imza atarak, ABD merkezli ACPE tarafından akredite edildi04 Ocak 2024 Perşembe 14:34
  • KKTC'nin en büyük solar enerji santrali için ihaleye çıkılıyor04 Ocak 2024 Perşembe 14:26
  • Perihan Çetiner’in babası: Kızımı neredesin kuzum diye aradım04 Ocak 2024 Perşembe 14:13
  • Hatice Sadrettin'in ölüm nedeni açıklandı04 Ocak 2024 Perşembe 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti