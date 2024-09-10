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Aykut: 97 gündür tutukluyum ama mahkemeye halen delil sunamadılar!

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Aykut: 97 gündür tutukluyum ama mahkemeye halen delil sunamadılar!
Aykut: 97 gündür tutukluyum ama mahkemeye halen delil sunamadılar!

Güney Lefkoşa'da görülmesi planlanan Şimon Aykut'un davası, tercüman bulunamaması nedeniyle iki saat ertelendi. Saat 09:00'da başlaması gereken duruşma, Aykut'un mahkemede konuşulanları anlaması için tercüman eksikliğinin giderilmesini bekledi. Saat 11:00'de tercümanın gelmesiyle duruşma başladı.

Şimon Aykut, iki polis memuru eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Gözlemlere göre moralinin yüksek olduğu ve duruşma öncesinde sakin bir tavır sergilediği belirtildi. Ancak mahkeme, Aykut’a söz vermeyerek, sadece avukatlarının konuşmasına izin verdi. Hakim, tutukluluk durumuna ilişkin kararın, savcılığın sunacağı delillere göre verileceğini açıkladı.

Savcılık delilleri mahkemeye zamanında sunamayınca, duruşma 12:40'a, ardından 13:45’e ertelendi. Sonunda Rum savcılığı, delilleri hem mahkemeye hem de Aykut'un avukatlarına teslim etti.

Duruşma sırasında, Şimon Aykut tutulduğu hücreden yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sitem ederek şunları söyledi: "Ben KKTC vatandaşıyım, ancak KKTC ve siyasiler beni yalnız bıraktı. Bu tutuklama tamamen siyasi bir durumdur. 97 gündür hapisteyim ve hâlâ niçin tutuklandığımı anlamış değilim. Birileri bana açıklama yapsın."

Aykut'un bir sonraki duruşması, 27 Eylül 2024 tarihinde saat 11:00'de görülecek.

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