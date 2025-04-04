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Aykut, Güney Kıbrıs’tan tazminat istiyor

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KKTC’de emlak işi yaptığı gerekçesiyle aylardır hapiste tutulan Simon Aykut’un Hristodulidis ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yasal işlem başlattığı bildirildi.
Aykut, Güney Kıbrıs’tan tazminat istiyor

KKTC’de emlak işi yaptığı gerekçesiyle aylardır hapiste tutulan Simon Aykut’un Hristodulidis ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yasal işlem başlattığı bildirildi.

74 yaşındaki Simon Mistriel Aykut ve 51 yaşındaki oğlu Afik Yakov, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yasal işlem başlattı.

Bu gelişme, İsrail’in geniş çapta yayımlanan gazetelerinden Yedioth Ahronoth’ta yer alan dünkü bir habere göre ortaya çıktı.

Filelefteros’a göre Aykut ve oğlu, Afik Group’un inşaat grubu temsilcileri olarak, yüzlerce milyon euro tazminat talep ediyor.

Haberde, Aykut’un davasının, Kuzey Kıbrıs’taki eskiden Kıbrıslı Rumlara ait arazilere yapılan yatırımları yasallaştırmayı amaçladığı belirtiliyor

Haberde yer alan bilgilere göre, eğer Aykut ailesine yönelik bir mahkeme kararı çıkarsa, bu durum Kıbrıs Cumhuriyeti’ni milyarlarca euro tazminat ödemeye zorlayabilir.

Dava, Aykut’un tutuklanması ve ailenin iş dünyasındaki ekonomik kayıplarını konu alıyor.

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